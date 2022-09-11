МАГАТЭ начало консультации по созданию зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Комментируя возобновление работы резервной линии электропередач к Запорожской АЭС, он отметил, что это очень важный шаг для поддержания ядерной безопасности станции. Но, по словам Гросси, ситуация вокруг ЗАЭС все еще остается напряженной.

"Я по-прежнему серьезно обеспокоен ситуацией на станции, которая остается в опасности до тех пор, пока продолжаются обстрелы. Для решения этой серьезной проблемы начаты консультации о необходимости срочного создания зоны ядерной безопасности и защиты на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)", - заявил Гросси.