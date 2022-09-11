UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

МАГАТЭ начало консультации по созданию зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС

Фото: Рафаэль Гросси, гендиректор МАГАТЭ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начало проводить консультации о необходимости создания зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Комментируя возобновление работы резервной линии электропередач к Запорожской АЭС, он отметил, что это очень важный шаг для поддержания ядерной безопасности станции. Но, по словам Гросси, ситуация вокруг ЗАЭС все еще остается напряженной.

"Я по-прежнему серьезно обеспокоен ситуацией на станции, которая остается в опасности до тех пор, пока продолжаются обстрелы. Для решения этой серьезной проблемы начаты консультации о необходимости срочного создания зоны ядерной безопасности и защиты на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)", - заявил Гросси.

Напомним, ранее Гросси призвал срочно создать зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС и объяснил, что она не будет идентична демилитаризации.

Также мы писали, что Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭСМАГАТЭВойна России против Украины