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МАГАТЕ розпочало консультації щодо створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС

Фото: Рафаель Гроссі, гендиректор МАГАТЕ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) почало проводити консультації щодо необхідності створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Коментуючи відновлення роботи резервної лінії електропередач до Запорізької АЕС, він зазначив, що це дуже важливий крок для підтримки ядерної безпеки станції. Але, за словами Гроссі, ситуація навколо ЗАЕС все ще залишається напруженою.

"Я як і раніше серйозно стурбований ситуацією на станції, яка залишається в небезпеці до тих пір, поки тривають обстріли. Для вирішення цієї серйозної проблеми розпочато консультації про необхідність термінового створення зони ядерної безпеки та захисту на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС)", - заявив Гроссі.

Нагадаємо, раніше Гроссі закликав терміново створити зону ядерної безпеки навколо ЗАЕС і пояснив, що вона не буде ідентична демілітаризації.

Також ми писали, що Гроссі закликав негайно припинити обстріли Запорізької АЕС.

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