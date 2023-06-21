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МАГАТЕ про мінування Запорізької АЕС: під час візиту Гроссі мін не побачили

Фото: директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

МАГАТЕ відомо про повідомлення щодо мінування біля ставка-охолоджувача. Однак, під час візиту генерального директора Рафаеля Гроссі на місці жодних мін виявлено не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МАГАТЕ.

За даними МАГАТЕ попри те, що

Мінування ЗАЕС

Нагадаємо, вчора начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російські військові додатково замінували Запорізьку АЕС.

За його словами, вони замінували басейн-охолоджувач, під час підриву якого "будуть значні проблеми".

Також він наголошував, що ворог після підриву Каховської ГЕС зруйнував нормальний доступ води до охолоджувачів на ЗАЕС.

Детальніше про те, чому Росія замінувала ЗАЕС та яка ймовірність катастрофи - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Про те, що відбувається на ЗАЕС, наскільки небезпечним для станції може бути мінування росіянами ставка, який її охолоджує, і що має намір робити "Енергоатом", - можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Запорізька АЕСМАГАТЭВійна Росії проти України