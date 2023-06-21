МАГАТЕ про мінування Запорізької АЕС: під час візиту Гроссі мін не побачили

За даними МАГАТЕ попри те, що

Мінування ЗАЕС

Нагадаємо, вчора начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російські військові додатково замінували Запорізьку АЕС.

За його словами, вони замінували басейн-охолоджувач, під час підриву якого "будуть значні проблеми".

Також він наголошував, що ворог після підриву Каховської ГЕС зруйнував нормальний доступ води до охолоджувачів на ЗАЕС.

Детальніше про те, чому Росія замінувала ЗАЕС та яка ймовірність катастрофи - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Про те, що відбувається на ЗАЕС, наскільки небезпечним для станції може бути мінування росіянами ставка, який її охолоджує, і що має намір робити "Енергоатом", - можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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