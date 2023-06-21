RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

МАГАТЭ о минировании Запорожской АЭС: во время визита Гросси мин не увидели

Фото: директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

МАГАТЭ известно о сообщении о минировании возле пруда-охладителя. Однако, во время визита генерального директора Рафаэля Гросси на месте никаких мин обнаружено не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МАГАТЭ.

Минирование ЗАЭС

Напомним, вчера начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российские военные дополнительно заменяли Запорожскую АЭС.

По его словам, они заменяли бассейн-охладитель, при подрыве которого "будут серьезные проблемы".

Также он отмечал, что враг после подрыва Каховской ГЭС разрушил нормальный доступ воды к охладителям на ЗАЭС.

Детальнее о том, почему Россия заменяла ЗАЭС и какова вероятность катастрофы - читайте в материале РБК-Украина.

О том, что происходит на ЗАЭС, насколько опасным для станции может быть минирование россиянами охлаждающая ее ставка и намеревающаяся делать "Энергоатом", - можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭСМАГАТЭВойна России против Украины