МАГАТЭ о минировании Запорожской АЭС: во время визита Гросси мин не увидели

МАГАТЭ известно о сообщении о минировании возле пруда-охладителя. Однако, во время визита генерального директора Рафаэля Гросси на месте никаких мин обнаружено не было.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МАГАТЭ.
Напомним, вчера начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российские военные дополнительно заменяли Запорожскую АЭС.
По его словам, они заменяли бассейн-охладитель, при подрыве которого "будут серьезные проблемы".
Также он отмечал, что враг после подрыва Каховской ГЭС разрушил нормальный доступ воды к охладителям на ЗАЭС.
Детальнее о том, почему Россия заменяла ЗАЭС и какова вероятность катастрофы - читайте в материале РБК-Украина.
О том, что происходит на ЗАЭС, насколько опасным для станции может быть минирование россиянами охлаждающая ее ставка и намеревающаяся делать "Энергоатом", - можно узнать в материале РБК-Украина.
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