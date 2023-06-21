МАГАТЭ о минировании Запорожской АЭС: во время визита Гросси мин не увидели

Минирование ЗАЭС

Напомним, вчера начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российские военные дополнительно заменяли Запорожскую АЭС.

По его словам, они заменяли бассейн-охладитель, при подрыве которого "будут серьезные проблемы".

Также он отмечал, что враг после подрыва Каховской ГЭС разрушил нормальный доступ воды к охладителям на ЗАЭС.

Детальнее о том, почему Россия заменяла ЗАЭС и какова вероятность катастрофы - читайте в материале РБК-Украина.

О том, что происходит на ЗАЭС, насколько опасным для станции может быть минирование россиянами охлаждающая ее ставка и намеревающаяся делать "Энергоатом", - можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.