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МАГАТЕ про мінування Запорізької АЕС: під час візиту Гроссі мін не побачили

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Енергодар, Середа 21 червня 2023 20:29
МАГАТЕ про мінування Запорізької АЕС: під час візиту Гроссі мін не побачили Фото: директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

МАГАТЕ відомо про повідомлення щодо мінування біля ставка-охолоджувача. Однак, під час візиту генерального директора Рафаеля Гроссі на місці жодних мін виявлено не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МАГАТЕ.

За даними МАГАТЕ попри те, що під час візиту генерального директора на місці жодних мін виявлено не було, їм відомо про попереднє розміщення мін за межами периметра заводу, про що агентство вже повідомляло раніше, а також у певних місцях усередині, які, як пояснив "персонал служби безпеки", були з оборонною метою.

"Наша оцінка цих конкретних місць розміщення полягала в тому, що хоча наявність будь-якого вибухового пристрою не відповідає стандартам безпеки, основні функції безпеки об’єкта не зазнають істотного впливу. Ми стежимо за цією проблемою з великою увагою", - сказав генеральний директор Гроссі.

Гендиректор зауважив, що нині ситуація з ядерною безпекою та захищеністю на Запорізькій атомній електростанції надзвичайно крихка.

Він наголосив, що втрата Каховського водосховища стала катастрофою для регіону в цілому, а також додала серйозних труднощів для ЗАЕС. Гроссі зауважив, що тепер, як ніколи, всі сторони повинні повністю дотримуватися основних принципів МАГАТЕ, спрямованих на запобігання ядерній аварії.

"Ми активізуємо наші зусилля, щоб допомогти забезпечити ядерну безпеку та захист, а також надаючи допомогу постраждалому регіону іншими способами", – додав генеральний директор Гроссі.

Мінування ЗАЕС

Нагадаємо, вчора начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російські військові додатково замінували Запорізьку АЕС.

За його словами, вони замінували басейн-охолоджувач, під час підриву якого "будуть значні проблеми".

Також він наголошував, що ворог після підриву Каховської ГЕС зруйнував нормальний доступ води до охолоджувачів на ЗАЕС.

Детальніше про те, чому Росія замінувала ЗАЕС та яка ймовірність катастрофи - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Про те, що відбувається на ЗАЕС, наскільки небезпечним для станції може бути мінування росіянами ставка, який її охолоджує, і що має намір робити "Енергоатом", - можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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