МАГАТЭ о минировании Запорожской АЭС: во время визита Гросси мин не увидели

МАГАТЭ известно о сообщении о минировании возле пруда-охладителя. Однако, во время визита генерального директора Рафаэля Гросси на месте никаких мин обнаружено не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МАГАТЭ.

По данным МАГАТЭ несмотря на то, что во время визита генерального директора на месте никаких мин обнаружено не было, им известно о предварительном размещении мин за пределами периметра завода, о чем агентство уже сообщало ранее, а также в определенных местах внутри, которые, как объяснил "персонал службы безопасности", были в оборонительных целях.

"Наша оценка этих конкретных мест размещения заключалась в том, что хотя наличие какого-либо взрывного устройства не соответствует стандартам безопасности, основные функции безопасности объекта не будут существенно затронуты. Мы следим за этой проблемой с большим вниманием", - сказал генеральный директор Гросси.

Гендиректор отметил, что сейчас ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью на Запорожской атомной электростанции чрезвычайно хрупкая.

Он отметил, что потеря Каховского водохранилища стала катастрофой для региона в целом, а также добавила серьезных трудностей для ЗАЭС. Гросси отметил, что теперь, как никогда, все стороны должны полностью соблюдать основные принципы МАГАТЭ, направленные на предотвращение ядерной аварии.

"Мы активизируем наши усилия, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность и защиту, а также оказывая помощь пострадавшему региону другими способами", - добавил генеральный директор Гросси.

Минирование ЗАЭС

Напомним, вчера начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российские военные дополнительно заменяли Запорожскую АЭС.

По его словам, они заменяли бассейн-охладитель, при подрыве которого "будут серьезные проблемы".

Также он отмечал, что враг после подрыва Каховской ГЭС разрушил нормальный доступ воды к охладителям на ЗАЭС.

Детальнее о том, почему Россия заменяла ЗАЭС и какова вероятность катастрофы - читайте в материале РБК-Украина.

О том, что происходит на ЗАЭС, насколько опасным для станции может быть минирование россиянами охлаждающая ее ставка и намеревающаяся делать "Энергоатом", - можно узнать в материале РБК-Украина.

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