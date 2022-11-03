У МАГАТЕ мають засудити перехід ЗАЕС під юрисдикцію Росії, - аналітики ISW

Окупаційна влада розпочала інтеграцію Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) до юрисдикції російського оператора АЕС "Росенергооатом". МАГАТЕ має відреагувати на "офіційне" захоплення станції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Державна інспекція ядерного регулювання України заявила, що російські сили збудували невідому споруду на одному із семи сховищ відпрацьованого ядерного палива на ЗАЕС, порушуючи норми ядерної безпеки.
Міжнародне агентство з атомної енергії не виступило із заявою, яка засуджує офіційно оголошене незаконне захоплення Росією експлуатації ЗАЕС.
Росія, ймовірно, вимагатиме офіційного визнання МАГАТЕ російського контролю над ЗАЕС і тим самим фактичне визнання анексії Росією окупованої української території, зазначають аналітики.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Запорізьку АЕС під'єднано до енергомережі після ремонту пошкодженої лінії зв'язку.
У жовтні російський президент Володимир Путін доручив передати атомну станцію під керування Росією.
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