У МАГАТЕ мають засудити перехід ЗАЕС під юрисдикцію Росії, - аналітики ISW

Державна інспекція ядерного регулювання України заявила, що російські сили збудували невідому споруду на одному із семи сховищ відпрацьованого ядерного палива на ЗАЕС, порушуючи норми ядерної безпеки.

Міжнародне агентство з атомної енергії не виступило із заявою, яка засуджує офіційно оголошене незаконне захоплення Росією експлуатації ЗАЕС.

Росія, ймовірно, вимагатиме офіційного визнання МАГАТЕ російського контролю над ЗАЕС і тим самим фактичне визнання анексії Росією окупованої української території, зазначають аналітики.

Інші ключові висновки ISW

Зусилля Росії щодо формування збройних сил у поєднанні із західними санкціями надають довгостроковий руйнівний вплив на російську економіку, як раніше прогнозував ISW.

Заклики президента Росії Володимира Путіна до створення конкурентоспроможної російської військової промисловості далекі від реальності проблем російського ланцюжка постачання та військово-промислової бази.

Російські та білоруські офіційні особи продовжують увічнювати давню інформаційну операцію про те, що Білорусь вступить у війну в Україні від імені Росії, але вступ Білорусі у війну залишається вкрай малоймовірним, як раніше оцінювала ISW.

Російські джерела стверджували, що українські війська продовжували вести контрнаступальні операції у напрямах Сватового та Кремінної.

Російські сили продовжували оборонні операції вздовж Дніпра, а українські сили продовжували свою кампанію з перехоплення.

Російські сили продовжували завдавати ударів по Бахмуту та Донецьку.

Російські сили продовжували мобілізацію та рекламу добровольчих батальйонів, борючись із низьким моральним духом.

Російська окупаційна влада продовжувала насильно переселяє жителів Херсонської області, націоналізує українські підприємства на окупованій території та насильно депортує українських дітей до Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Запорізьку АЕС під'єднано до енергомережі після ремонту пошкодженої лінії зв'язку.

У жовтні російський президент Володимир Путін доручив передати атомну станцію під керування Росією.

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