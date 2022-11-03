В МАГАТЭ должны осудить переход ЗАЭС под юрисдикцию России, - аналитики ISW

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины заявила, что российские силы построили неизвестное сооружение на одном из семи хранилищ отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС в нарушение норм ядерной безопасности.

Международное агентство по атомной энергии не выступило с заявлением, осуждающим официально объявленный незаконный захват Россией эксплуатации ЗАЭС.

Россия, вероятно, потребует официального признания МАГАТЭ российского контроля над ЗАЭС и тем самым фактическое признание аннексии Россией оккупированной украинской территории, отмечают аналитики.

Другие ключевые выводы ISW

Усилия России по формированию вооруженных сил в сочетании с западными санкциями оказывают долгосрочное разрушительное воздействие на российскую экономику, как ранее прогнозировал ISW.

Призывы президента России Владимира Путина к созданию конкурентоспособной российской военной промышленности далеки от реальности проблем российской цепочки поставок и военно-промышленной базы.

Российские и белорусские официальные лица продолжают увековечивать давнюю информационную операцию о том, что Беларусь вступит в войну на Украине от имени России, но вступление Беларуси в войну остается крайне маловероятным, как ранее оценивал ISW.

Российские источники утверждали, что украинские войска продолжали вести контрнаступательные операции в направлениях Сватово и Кременная, российские войска проводили наступательные операции для сдерживания украинских войск.

Российские силы продолжали оборонительные операции вдоль Днепра, а украинские силы продолжали свою кампанию по перехвату.

Российские силы продолжали наносить удары по Бахмуту и ​​Донецку.

Российские силы продолжали мобилизацию и рекламу добровольческих батальонов, борясь с низким моральным духом.

Российские оккупационные власти продолжают насильственно переселять жителей Херсонской области, национализировать украинские предприятия на оккупированной территории и насильно депортировать украинских детей в Россию.

Напомним, ранее сообщалось, что Запорожскую АЭС подключили к энергосети Украины после ремонта поврежденной линии связи.

В октябре российский президент Владимир Путин поручил передать атомную станцию под управление России.

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