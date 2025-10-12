ua en ru
"МАГАТЕ має бути більш чесним". Зеленський зробив заяву щодо блекауту на ЗАЕС

Україна, Неділя 12 жовтня 2025 18:39
"МАГАТЕ має бути більш чесним". Зеленський зробив заяву щодо блекауту на ЗАЕС Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Росію треба змусити забезпечити безпеку для Запорізької АЕС, щоби ремонтні бригади змогли приступити до роботи. Для цього позиція МАГАТЕ має бути більш чіткою і чесною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Він розповів, що обговорив ситуацію на Запорізькій атомній станції з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Зеленський наголосив, що Україна може відремонтувати лінії енергозабезпечення станції та гарантувати її безпеку, "як це вже було десятки разів". Він підкреслив, що саме українські фахівці є "стовідсотковою гарантією безпеки".

"Росія не має інтересу повертати безпеку - їх треба дотиснути до цього, і потрібна більш чітка, чесна позиція МАГАТЕ. Росія може й мусить припинити обстріли, щоб ремонтні бригади могли працювати", - зазначив український лідер.

Він нагадав, що наразі на Запорізькій АЕС триває найдовший блекаут - станція працює на дизель-генераторах майже три тижні.

"Так не має бути. Росія користується моментом - і це зосередженість світової дипломатії на Близькому Сході. Путін пішов на ескалацію на ЗАЕС, також Росія зробила свої удари більш підлими по нашій енергетиці", - заявив Зеленський.

Президент додав, що ударами з повітря росіяни намагаються компенсувати те, чого їм не вдалося досягти на землі за весну і літо.

Блекаут на ЗАЕС

Нагадаємо, найбільша в Європі Запорізька АЕС тривалий час залишається без зв'язку з українською енергосистемою. Наразі станція працює на дизель-генераторах, що є аварійним режимом роботи.

Співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії 6 жовтня зафіксували серію пострілів у районі Запорізької атомної електростанції. Їхня відстань від периметра станції становила 1,25 км.

Зазначимо, після відключення ЗАЕС від зовнішніх джерел живлення на станції зберігається серйозна ситуація з точки зору ядерної безпеки.

Чи можлива ядерна катастрофа на ЗАЕС і чи може зарадити МАГАТЕ - читайте у матеріалі РБК-Україна.

