ua en ru
Вс, 12 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"МАГАТЭ должно быть более честным". Зеленский сделал заявление относительно блэкаута на ЗАЭС

Украина, Воскресенье 12 октября 2025 18:39
UA EN RU
"МАГАТЭ должно быть более честным". Зеленский сделал заявление относительно блэкаута на ЗАЭС Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Россию надо заставить обеспечить безопасность для Запорожской АЭС, чтобы ремонтные бригады смогли приступить к работе. Для этого позиция МАГАТЭ должна быть более четкой и честной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Он рассказал, что обсудил ситуацию на Запорожской атомной станции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Зеленский отметил, что Украина может отремонтировать линии энергообеспечения станции и гарантировать ее безопасность, "как это уже было десятки раз". Он подчеркнул, что именно украинские специалисты являются "стопроцентной гарантией безопасности".

"Россия не имеет интереса возвращать безопасность - их надо дожать до этого, и нужна более четкая, честная позиция МАГАТЭ. Россия может и должна прекратить обстрелы, чтобы ремонтные бригады могли работать", - отметил украинский лидер.

Он напомнил, что сейчас на Запорожской АЭС продолжается самый длинный блэкаут - станция работает на дизель-генераторах почти три недели.

"Так не должно быть. Россия пользуется моментом - и это сосредоточенность мировой дипломатии на Ближнем Востоке. Путин пошел на эскалацию на ЗАЭС, также Россия сделала свои удары более подлыми по нашей энергетике", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что ударами с воздуха россияне пытаются компенсировать то, чего им не удалось достичь на земле за весну и лето.

Блэкаут на ЗАЭС

Напомним, крупнейшая в Европе Запорожская АЭС длительное время остается без связи с украинской энергосистемой. Сейчас станция работает на дизель-генераторах, что является аварийным режимом работы.

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии 6 октября зафиксировали серию выстрелов в районе Запорожской атомной электростанции. Их расстояние от периметра станции составляло 1,25 км.

Отметим, после отключения ЗАЭС от внешних источников питания на станции сохраняется серьезная ситуация с точки зрения ядерной безопасности.

Возможна ли ядерная катастрофа на ЗАЭС и может ли помочь МАГАТЭ - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Запорожская АЭС Российская Федерация Война в Украине
Новости
Россияне "Шахедом" атаковали электростанцию на Киевщине: ранены двое работников ДТЭК
Россияне "Шахедом" атаковали электростанцию на Киевщине: ранены двое работников ДТЭК
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит