"МАГАТЭ должно быть более честным". Зеленский сделал заявление относительно блэкаута на ЗАЭС

Россию надо заставить обеспечить безопасность для Запорожской АЭС, чтобы ремонтные бригады смогли приступить к работе. Для этого позиция МАГАТЭ должна быть более четкой и честной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Он рассказал, что обсудил ситуацию на Запорожской атомной станции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Зеленский отметил, что Украина может отремонтировать линии энергообеспечения станции и гарантировать ее безопасность, "как это уже было десятки раз". Он подчеркнул, что именно украинские специалисты являются "стопроцентной гарантией безопасности".

"Россия не имеет интереса возвращать безопасность - их надо дожать до этого, и нужна более четкая, честная позиция МАГАТЭ. Россия может и должна прекратить обстрелы, чтобы ремонтные бригады могли работать", - отметил украинский лидер.

Он напомнил, что сейчас на Запорожской АЭС продолжается самый длинный блэкаут - станция работает на дизель-генераторах почти три недели.

"Так не должно быть. Россия пользуется моментом - и это сосредоточенность мировой дипломатии на Ближнем Востоке. Путин пошел на эскалацию на ЗАЭС, также Россия сделала свои удары более подлыми по нашей энергетике", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что ударами с воздуха россияне пытаются компенсировать то, чего им не удалось достичь на земле за весну и лето.