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МАГАТЭ едет на ЗАЭС: Украина передала список показателей для проверки

Фото: миссия МАГАТЭ отправляется из Киева на ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украина передала экспертам МАГАТЭ перечень показателей, которые важно проверить во время визита ядерщиков на станцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Минэнерго Украины Германа Галущенко.

"Мы совместно обсудили и передали миссии перечень технических (показателей -ред.) и показателей безопасности, которые важно проверить международным экспертам во время визита на станцию. Успешная реализация всех задач миссией будет иметь большое значение для ядерной безопасности не только Украины, но и всего мира", - отметил он.

Напомним, утром 31 августа миссия МАГАТЭ выехала из Киева на Запорожскую АЭС.

Перед отправлением конвоя в комментарии журналистам глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что эксперты планируют провести на Запорожской АЭС "несколько дней". В частности, эксперты хотят пообщаться с персоналом и составить отчет.

В то же время оккупанты дают на проверку станции всего один день.

Как вчера заявил глава Офиса президента, российские войска пытаются сорвать визит миссии на ЗАЭС имитируя боевые действия в Энергодаре.

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Запорожская АЭСМАГАТЭ