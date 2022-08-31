МАГАТЕ їде на ЗАЕС: Україна передала список показників для перевірки

Україна передала експертам МАГАТЕ перелік показників, які важливо перевірити під час візиту ядерників на Запорізьку атомну електростанцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Міненерго України Германа Галущенка.

"Ми спільно обговорили і передали місії перелік технічних (показників - ред.) і показників безпеки, які важливо перевірити міжнародним експертам під час візиту на станцію. Успішна реалізація всіх завдань місією матиме велике значення для ядерної безпеки не тільки України, а й усього світу", - зазначив він.

Нагадаємо, вранці 31 cерпня місія МАГАТЕ виїхала з Києва на Запорізьку АЕС.

Перед відправленням конвою в коментарі журналістам глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що експерти планують провести на Запорізькій АЕС "кілька днів". Зокрема, експерти хочуть поспілкуватися з персоналом і скласти звіт.

У той же час окупанти дають на перевірку станції всього один день.

Як вчора заявив глава Офісу президента, російські війська намагаються зірвати візит місії на ЗАЕС імітуючи бойові дії в Енергодарі.

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