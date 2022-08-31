ua ru
Ср, 31 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Миссия МАГАТЭ направляется в сторону Запорожской АЭС, - Reuters

Новина українською →
Энергодар, Среда 31 августа 2022 06:42
Миссия МАГАТЭ направляется в сторону Запорожской АЭС, - Reuters Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Автомобильная колонна Международного агентства по атомной энергии в сторону Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что членных миссии выехали из Киева.

Напомним, прибытие миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС ожидается 31 августа.

В Офисе президента сообщили, что россияне обстреливают коридоры, по которым эксперты должны доехать на ЗАЭС.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что оккупанты имитируют боевые действия в Энергодаре, чтобы попытаться сорвать визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Отметим, что миссия МАГАТЭ едет в Энергодар на фоне обострения ситуации вокруг ЗАЭС. Команда международных инспекторов приступит к работе на атомной станции уже на этой неделе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС
NEWS
Чтобы деоккупация произошла быстрее. Зеленский обратился к жителям Крыма с просьбой
Чтобы деоккупация произошла быстрее. Зеленский обратился к жителям Крыма с просьбой
DAILY
"Россияне живут в тотальном уродстве": киевский дизайнер о важности комфорта и эстетики на войне
Роман Чернышевкорреспондент "Россияне живут в тотальном уродстве": киевский дизайнер о важности комфорта и эстетики на войне