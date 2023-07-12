МАГАТЕ досі не отримало дозволу перевірити дах ЗАЕС на мінування, - Гроссі

Як відзначив Гроссі, експерти протягом останніх днів не виявили жодних мін чи вибухових пристроїв на території станції. Водночас вони продовжують чекати на доступ до дахів реакторних блоків 3 і 4 після нещодавніх повідомлень про розміщення вибухівок там.

"Останніми днями експерти МАГАТЕ почули серію вибухів, які, очевидно, відбулися на деякій відстані від ЗАЕС, але все ж таки є суворим нагадуванням про потенційні ризики для ядерної та фізичної ядерної безпеки, з якими стикається об'єкт під час військового конфлікту в країні", - пише пресслужба.

Один з вибухів стався 8 липня, ще кілька - ввечері 10 липня. Зокрема один з вибухів пролунав вчора, 11 липня, вранці й п'ять - ввечері.

Ситуація на ЗАЕС

Як відзначив президент Володимир Зеленський, росіяни планують влаштувати теракт на ЗАЕС з наступним викидом радіації. Голова ГУР МО Кирило Буданов додав, що ворог додатково замінував ставок-охолоджувач на станції.

Тим часом інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії ООН заявили про те, що нібито не бачили доказів наявності протипіхотних мін, встановлених на території станції.