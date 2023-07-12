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МАГАТЭ до сих пор не получило разрешения проверить крышу ЗАЭС на минирование, - Гросси

Фото: Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Эксперты МАГАТЭ продолжили инспектировать ЗАЭС. Россияне до сих пор не предоставили им доступ к крышам реакторных блоков 3 и 4.

Об этом рассказал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.

Как отметил Гросси, эксперты в течение последних дней не обнаружили никаких мин или взрывных устройств на территории станции. В то же время они продолжают ждать доступа к крышам реакторных блоков 3 и 4 после недавних сообщений о размещении взрывчаток там.

"В последние дни эксперты МАГАТЭ услышали серию взрывов, которые, очевидно, произошли на некотором расстоянии от ЗАЭС, но все же являются суровым напоминанием о потенциальных рисках для ядерной и физической ядерной безопасности, с которыми сталкивается объект во время военного конфликта в стране", - пишет пресс-служба.

Один из взрывов произошел 8 июля, еще несколько - вечером 10 июля. В частности один из взрывов прогремел вчера, 11 июля, утром и пять - вечером.

Ситуация на ЗАЭС

Как отметил президент Владимир Зеленский, россияне планируют устроить теракт на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. Глава ГУР МО Кирилл Буданов добавил, что враг дополнительно заминировал пруд-охладитель на станции.

Между тем, инспекторы Международного агентства по атомной энергии ООН заявили о том, что якобы не видели доказательств наличия противопехотных мин, установленных на территории станции.

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