UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

МАГАТЭ должна признать нарушение ядерных протоколов Россией на ЗАЭС, - Кулеба

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

МАГАТЭ должна признать нарушение ядерных протоколов Россией на ЗАЭС. Москва ставит под угрозу ядерной катастрофы не только Украину, но и весь мир.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы во время брифинга.

"Мы ожидаем от миссии четкого изложения фактов нарушения всех протоколов ядерной безопасности. Мы знаем, что Россия ставит под угрозу не только Украину, но и весь мир, подвергая его риску ядерной катастрофы. Я не имею никакой конкретной информации об утечках, но именно для этого, миссия МАГАТЭ проверит ситуацию и сделает выводы", - заявил Кулеба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия уже начала разгонять информацию оккупационных властей в Запорожской области о якобы возможных "провокациях" на ЗАЭС во время визита миссии МАГАТЭ.

Ожидается, что миссия МАГАТЭ хочет посетить атомную электростанцию до 5 сентября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская областьУкраина