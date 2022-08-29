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МАГАТЕ повинна визнати порушення ядерних протоколів Росією на ЗАЕС, - Кулеба

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

МАГАТЕ повинна визнати порушення ядерних протоколів Росією на ЗАЕС. Москва ставить під загрозу ядерної катастрофи не лише Україну, але й увесь світ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби під час брифінгу.

"Ми очікуємо від місії чіткого викладу фактів порушення всіх протоколів ядерної безпеки. Ми знаємо, що Росія ставить під загрозу не лише Україну, а й увесь світ, наражаючи його на ризик ядерної катастрофи. Я не маю жодної конкретної інформації про витоки, але саме для цього місія МАГАТЕ перевірить ситуацію і зробить висновки", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія вже почала розганяти інформацію окупаційної влади в Запорізькій області про нібито можливі "провокації" на ЗАЕС під час візиту місії МАГАТЕ.

Очікується, що місія МАГАТЕ хоче відвідати атомну електростанцію до 5 вересня.

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