МАГАТЭ будет сохранять постоянное присутствие на Запорожской АЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергии будет сохранять постоянное присутствие на территории Запорожской АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Twitter.
Он отметил, что закончил первый тур посещения ЗАЭС, во время которого миссия МАГАТЭ увидела "главные вещи".
Гросси добавил, что у МАГАТЭ еще много задач на Запорожской АЭС, поэтому часть делегации останется на станции.
"Но самое главное, что МАГАТЭ останется здесь и будет сохранять постоянное присутствие на ЗАЭС", - сказал Гросси.
Напомним, Гросси заявил, что увидел "ключевые вещи" и получил объяснение от российской стороны во время визита делегации на ЗАЭС.
При этом Украина считает странным, что визит миссии МАГАТЭ на станцию длился всего два часа.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.