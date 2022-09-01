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МАГАТЭ будет сохранять постоянное присутствие на Запорожской АЭС

Фото: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Миссия Международного агентства по атомной энергии будет сохранять постоянное присутствие на территории Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Twitter.

Он отметил, что закончил первый тур посещения ЗАЭС, во время которого миссия МАГАТЭ увидела "главные вещи".

Гросси добавил, что у МАГАТЭ еще много задач на Запорожской АЭС, поэтому часть делегации останется на станции.

"Но самое главное, что МАГАТЭ останется здесь и будет сохранять постоянное присутствие на ЗАЭС", - сказал Гросси.

Напомним, Гросси заявил, что увидел "ключевые вещи" и получил объяснение от российской стороны во время визита делегации на ЗАЭС.

При этом Украина считает странным, что визит миссии МАГАТЭ на станцию длился всего два часа.

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Запорожская АЭСМАГАТЭ