МАГАТЭ будет сохранять постоянное присутствие на Запорожской АЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергии будет сохранять постоянное присутствие на территории Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Twitter .

Он отметил, что закончил первый тур посещения ЗАЭС, во время которого миссия МАГАТЭ увидела "главные вещи".

Гросси добавил, что у МАГАТЭ еще много задач на Запорожской АЭС, поэтому часть делегации останется на станции.

"Но самое главное, что МАГАТЭ останется здесь и будет сохранять постоянное присутствие на ЗАЭС", - сказал Гросси.