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МАГАТЕ зберігатиме постійну присутність на Запорізькій АЕС

Фото: гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії зберігатиме постійну присутність на території Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі у Twitter.

Він зазначив, що закінчив перший тур відвідування ЗАЕС, під час якого місія МАГАТЕ побачила "головними речі".

Гроссі додав, що у МАГАТЕ ще багато завдань на Запорізькій АЕС, тому частина делегації залишиться на станції.

"Але найголовніше, що МАГАТЕ залишиться тут і зберігатиме постійну присутність на ЗАЕС", - сказав Гроссі.

Нагадаємо, Гроссі заявив, що побачив "ключові речі" та отримав пояснення від російської сторони під час візиту делегації на ЗАЕС.

При цьому Україна вважає дивним, що візит місії МАГАТЕ на станцію тривав лише дві години.

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