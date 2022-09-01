МАГАТЕ зберігатиме постійну присутність на Запорізькій АЕС

Він зазначив, що закінчив перший тур відвідування ЗАЕС, під час якого місія МАГАТЕ побачила "головними речі".

Гроссі додав, що у МАГАТЕ ще багато завдань на Запорізькій АЕС, тому частина делегації залишиться на станції.

"Але найголовніше, що МАГАТЕ залишиться тут і зберігатиме постійну присутність на ЗАЕС", - сказав Гроссі.