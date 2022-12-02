МАГАТЕ анонсувало рішення щодо безпеки Запорізької АЕС вже до кінця року

За його словами, в обговоренні безпеки атомної станції було досягнуто "важливого прогресу".

"Зараз обидві сторони дійшли згоди щодо деяких фундаментальних принципів. Перший - це захист: це означає погодитися, що ви не стріляєте ні зі станції ні в станцію. Другий - це визнання того, що МАГАТЕ представляє єдино можливий шлях", - сказав Гроссі.

Своєю чергою глава МАГАТЕ погодився із вимогою української сторони, щоб росіяни вивели озброєння з АЕС.

"Моє зобов'язання полягає в тому, щоб досягти рішення якнайшвидше.Сподіваюся, це станеться до кінця року", - анонсував Гроссі.

Також глава МАГАТЕ додав, що найближчим часом може зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, раніше в МАГАТЕ заявили про активізацію консультацій для створення "захисної зони" навколо Запорізької АЕС.

Додамо, раніше глава МАГАТЕ повідомив, що ситуація з атомними електростанціями в Україні стає все більш тривожною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.