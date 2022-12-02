UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

МАГАТЕ анонсувало рішення щодо безпеки Запорізької АЕС вже до кінця року

Фото: глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі (iaea/org)
Автор: Марія Кучерявець

Рішення щодо безпеки Запорізької АЕС може бути досягнуто вже до кінця цього року. Зараз обидві сторони погоджуються щодо деяких принципів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica.

За його словами, в обговоренні безпеки атомної станції було досягнуто "важливого прогресу".

"Зараз обидві сторони дійшли згоди щодо деяких фундаментальних принципів. Перший - це захист: це означає погодитися, що ви не стріляєте ні зі станції ні в станцію. Другий - це визнання того, що МАГАТЕ представляє єдино можливий шлях", - сказав Гроссі.

Своєю чергою глава МАГАТЕ погодився із вимогою української сторони, щоб росіяни вивели озброєння з АЕС.

"Моє зобов'язання полягає в тому, щоб досягти рішення якнайшвидше.Сподіваюся, це станеться до кінця року", - анонсував Гроссі.

Також глава МАГАТЕ додав, що найближчим часом може зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, раніше в МАГАТЕ заявили про активізацію консультацій для створення "захисної зони" навколо Запорізької АЕС.

Додамо, раніше глава МАГАТЕ повідомив, що ситуація з атомними електростанціями в Україні стає все більш тривожною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕСМАГАТЭ