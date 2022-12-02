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МАГАТЭ анонсировало решение по безопасности Запорожской АЭС уже до конца года

Фото: глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси (iaea/org)
Автор: Мария Кучерявец

Решение по безопасности Запорожской АЭС может быть достигнуто уже к концу этого года. Сейчас обе стороны соглашаются по некоторым принципам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

По его словам, в обсуждении безопасности атомной станции был достигнут "важный прогресс".

"Сейчас обе стороны пришли к соглашению по поводу некоторых фундаментальных принципов. Первая - это защита: это означает согласиться, что вы не стреляете ни со станции ни в станцию. Вторая - это признание того, что МАГАТЭ представляет единственно возможный путь", - сказал Гросси.

В свою очередь глава МАГАТЭ согласился с требованием украинской стороны, чтобы россияне вывели вооружение с АЭС.

"Мое обязательство состоит в том, чтобы достичь решения как можно быстрее. Надеюсь, это произойдет до конца года", - анонсировал Гросси.

Также глава МАГАТЭ добавил, что в ближайшее время может встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее в МАГАТЭ заявили об активизации консультаций по созданию "защитной зоны" вокруг Запорожской АЭС.

Ранее глава МАГАТЭ сообщил, что ситуация с атомными электростанциями в Украине становится все более тревожной.

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Запорожская АЭСМАГАТЭ