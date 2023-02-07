Маємо власну історію: Данілов різко відреагував на "корейський сценарій" для України

Україна не повторюватиме історії інших країн. Війна завершиться виключно поразкою Росії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт секретаря РНБО Олексія Данілова.
Як відзначив Данілов, Україна не має наміру повторювати нав'язані ззовні сценарії щодо завершення війни.
"Україна - не Корея. Тут не буде 38-го року чи інших паралелей, чужих історій та нав'язаних ззовні сценаріїв. Координати, куди має йти "російський військовий корабель", задані, змін не передбачається, Збройні сили України працюють", - написав Данілов.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами секретаря РНБО, Росія намагається нав'язати Україні сценарій заморозки війни за "корейським варіантом".
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