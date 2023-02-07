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Есть собственная история: Данилов резко отреагировал на "корейский сценарий" для Украины

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина не будет повторять историю других стран. Война завершится только поражением России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт секретаря СНБО Алексея Данилова.

Как отметил Данилов, Украина не намерена повторять навязанные извне сценарии по завершению войны.

"Украина - не Корея. Здесь не будет 38-го года или других параллелей, чужих историй и навязанных извне сценариев. Координаты, куда должен идти "российский военный корабль", заданы, изменений не предвидится, Вооруженные силы Украины работают", - написал Данилов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам секретаря СНБО, Россия пытается навязать Украине сценарий заморозки войны за "корейским вариантом".

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