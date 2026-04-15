"Маємо відкинути ілюзії": Буданов назвав умови для повернення українців з-за кордону

Україна має відкинути ілюзії щодо швидкого повернення громадян з-за кордону, оскільки для цього необхідні реальні гарантії безпеки та міцний економічний фундамент.
Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов під час виступу на Business Wisdom Summit, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційний Telegram-канал.
Коментуючи питання міграції, Буданов наголосив, що жоден українець не повернеться додому "просто так". Ключовими факторами для відновлення людського капіталу є створення робочих місць та безпекове середовище.
"Маємо відкинути усі ілюзії. Ніхто не повернеться просто так. Люди чекають реальних гарантій безпеки та створеного економічного підґрунтя", - зазначив керівник ОП.
Буданов додав, що виживання держави у війні на виснаження залежить від переходу до експорту готової продукції з високою доданою вартістю.
На його думку, саме економічна стабільність стане магнітом для повернення людей.
Окремо він відзначив роль жінок, які наразі тримають український тил.
За його словами, саме жінки взяли на себе відповідальність за економіку, поки чоловіки воюють або перебувають за межами країни.
