"Маємо відкинути ілюзії": Буданов назвав умови для повернення українців з-за кордону

Умови для повернення українців

Коментуючи питання міграції, Буданов наголосив, що жоден українець не повернеться додому "просто так". Ключовими факторами для відновлення людського капіталу є створення робочих місць та безпекове середовище.

"Маємо відкинути усі ілюзії. Ніхто не повернеться просто так. Люди чекають реальних гарантій безпеки та створеного економічного підґрунтя", - зазначив керівник ОП.

Економічний фактор

Буданов додав, що виживання держави у війні на виснаження залежить від переходу до експорту готової продукції з високою доданою вартістю.

На його думку, саме економічна стабільність стане магнітом для повернення людей.

Фото: виступ керівника Офісу президента України Кирила Буданова на Business Wisdom Summit (t.me/Kyrylo_Budanov_Official)

Окремо він відзначив роль жінок, які наразі тримають український тил.

За його словами, саме жінки взяли на себе відповідальність за економіку, поки чоловіки воюють або перебувають за межами країни.