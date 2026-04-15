"Должны отбросить иллюзии": Буданов назвал условия для возвращения украинцев из-за границы

Украина должна отбросить иллюзии относительно быстрого возвращения граждан из-за рубежа, поскольку для этого необходимы реальные гарантии безопасности и прочный экономический фундамент.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов во время выступления на Business Wisdom Summit, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram-канал.
Комментируя вопрос миграции, Буданов отметил, что ни один украинец не вернется домой "просто так". Ключевыми факторами для восстановления человеческого капитала является создание рабочих мест и безопасная среда.
"Мы должны отбросить все иллюзии. Никто не вернется просто так. Люди ждут реальных гарантий безопасности и созданной экономической основы", - отметил руководитель ОП.
Буданов добавил, что выживание государства в войне на истощение зависит от перехода к экспорту готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.
По его мнению, именно экономическая стабильность станет магнитом для возвращения людей.
Отдельно он отметил роль женщин, которые сейчас держат украинский тыл.
По его словам, именно женщины взяли на себя ответственность за экономику, пока мужчины воюют или находятся за пределами страны.
