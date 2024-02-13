"Маємо величезні зрушення": Шмигаль розповів про виробництво боєприпасів в Україні

Україна має величезні зрушення у виробництві боєприпасів. Так, у 2023 році було збільшено випуск мінометних снарядів у 42 рази, артилерійських - у 2,5 рази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету міністрів.

"Величезні зрушення маємо у виробництві боєприпасів. Минулого року збільшили випуск мінометних снарядів у 42 рази, артилерійських снарядів - у 2,5 рази", - сказав Шмигаль.

У 2024 році, за словами прем'єра, очікується новий пік зростання виробництва. Цьому сприятиме дерегуляція, яку вже провели.

"Встановили чіткі алгоритми розробки та прийому в експлуатацію продукції. Це залучить до виконання оборонних замовлень ще більше українських виробників. Для узгодження роботи міністерств і відомств, оборонних підприємств та експертного середовища минулого тижня створили Промислово-оборонний комітет України", - розповів глава уряду.

Він також додав що вже відбулося його перше засідання, на якому було ухвалено низку важливих рішень для синхронізації діяльності уряду та оборонних підприємств, а також для її кращої результативності.

"Україна розвиває власні потужності ОПК, але й далі потребує підтримки партнерів. Перебуваємо з ними в постійній комунікації. Очікуємо на виконання обіцянки з боку ЄС поставити понад один мільйон снарядів. Бачимо, що оборонний комплекс Євросоюзу набирає обертів", - зазначив Шмигаль.

Виробництво зброї в Україні

Як заявляв раніше президент Володимир Зеленський, Україна повинна стати настільки сильною та ефективною, аби Росія знала що на кожен її удар буде відповідь, а для цього необхідно посилити виробництво вітчизняної зброї.

Україна, зокрема, вже виробляє власне далекобійне озброєння. Наприклад, спеціалістам вдалося розробити нову версію ракет "Нептун". А нещодавно стало відомо про початок серійного виробництва дронів, які є своєрідним аналогом іранських "Шахедів".

За словами міністра з питань стратегічної промисловості Олександра Камишіна, Україна значно збільшила виробництво боєприпасів. Наприклад, мін у 42 рази, артснарядів майже в 3 рази.

Крім того, днями за рішення Кабінету міністрів в Україні створили Промислово-оборонний комітет. До його роботи залучать виробників зброї, незалежних експертів та фахівців.