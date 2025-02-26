Имеем широкую карту задач. Зеленский провел Ставку
Президент Украины Владимир Зеленский провел очередную Ставку верховного главнокомандующего. Она касалась сегодняшних вызовов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента во время брифинга.
"Я проводил очень важную Ставку. У нас сегодня была серьезная военная ставка, потому что есть много разных вызовов. И что бы ни было, какие бы отношения у нас с партнерами ни были, но системы противовоздушной обороны, дроны, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты, борьба с ними и производство своих - это также серьезная тематика", - заявил президент.
По его словам, во время сегодняшнего совещания были проанализированы вопросы дальнобойного вооружения, в том же числе и беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), а также противовоздушной обороны (ПВО). Сейчас у партнеров Украины есть понимание того, что именно сегодня ожидает от них Киев.
"Имеем широкую карту к тому, что нужно сделать, и то, что у нас есть. И я доволен сегодняшней ставкой", - отметил он.
Производство вооружения в Украине
После начала полномасштабной войны оборонно-промышленный комплекс (ОПК) Украины претерпел масштабные изменения, сосредоточившись на быстром расширении производства и модернизации вооружения. Запущены новые проекты по созданию дронов, артиллерийских систем, бронетехники и средств радиоэлектронной борьбы, а сотрудничество со странами-партнерами способствует получению передовых технологий и увеличению объемов поставок боеприпасов.
Как рассказал недавно глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров, ведомство запускает новую модель обеспечения украинской армии беспилотниками.
Отдельно добавим, что только за прошлый год было допущено к эксплуатации более 900 новых образцов вооружения и военной техники.
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