"Дружби" не буде? Фіцо розкрив деталі розмови з Зеленським

"З розмови з українським президентом Зеленським я отримав однозначне враження, що українська сторона не зацікавлена у відновленні транзиту нафти через територію України", - зазначив прем'єр Словаччини.

Фіцо зауважив, що поінформував Зеленського про логістичні труднощі та фінансові збитки для його країни внаслідок зупинки нафтового транзиту.

"Розмова підтвердила, що ми маємо різні погляди на стан нафтопроводу", - підкреслив він.

За словами словацького прем'єра, розвідка Словаччини повідомило, що "Дружба" нібито не має пошкоджень і ніщо не заважає транзиту нафти. Він додав, що Зеленський заявив, що ремонт нафтопроводу вимагає багато часу.

Крім того, Фіцо поскаржився, що Україна досі не надала послу Словаччини у Києві можливості провести інспекцію нафтопроводу. Він також зауважив, що цього не дозволили зробити і послу Євросоюзу в Україні.

Що кажуть у Зеленського

Литвин розповів журналістам, що словацького прем'єра запросили в Україну спеціально для того, щоб обговорити всі питання щодо "Дружби" особисто, а не спілкуватись через соцмережі чи медіа. Радник Зеленського підкреслив, що "це серйозне питання, а не для хайпу".

"Так а трубопровід цей в іншій країні чи десь тут?", - прокоментував Литвин небажання Фіцо їхати в Україну.

Проблеми з "Дружбою"

Нагадаємо, сьогодні, 27 лютого, прем'єр Угорщини Віктор Орбан поговорив з Робертом Фіцо. За його словами, обидва прем'єри не згодні з тим, що відновити роботу нафтопроводу "Дружба" неможливо через технічні проблеми.

Орбан зазначив, що з цієї причини Угорщина і Словаччина хочуть створити так звану "слідчу комісію" і вимагають у Зеленського допуску на об'єкт.