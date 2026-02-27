RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Дружбы" не будет? Фицо раскрыл детали разговора с Зеленским

Фото: Роберт Фицо (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что у них "разные взгляды" на состояние трубопровода "Дружба".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Фицо в соцсети Х и комментарий советника президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрия Литвина журналистам.

Читайте также: "Откройте "Дружбу": Орбан написал письмо Зеленскому

"Из разговора с украинским президентом Зеленским я получил однозначное впечатление, что украинская сторона не заинтересована в восстановлении транзита нефти через территорию Украины", - отметил премьер Словакии.

Фицо отметил, что проинформировал Зеленского о логистических трудностях и финансовых убытках для его страны в результате остановки нефтяного транзита.

"Разговор подтвердил, что мы имеем разные взгляды на состояние нефтепровода", - подчеркнул он.

По словам словацкого премьера, разведка Словакии сообщила, что "Дружба" якобы не имеет повреждений и ничто не мешает транзиту нефти. Он добавил, что Зеленский заявил, что ремонт нефтепровода требует много времени.

Кроме того, Фицо пожаловался, что Украина до сих пор не предоставила послу Словакии в Киеве возможности провести инспекцию нефтепровода. Он также отметил, что этого не позволили сделать и послу Евросоюза в Украине.

Что говорят у Зеленского

Литвин рассказал журналистам, что словацкого премьера пригласили в Украину специально для того, чтобы обсудить все вопросы по "Дружбе" лично, а не общаться через соцсети или медиа. Советник Зеленского подчеркнул, что "это серьезный вопрос, а не для хайпа".

"Так а трубопровод этот в другой стране или где-то здесь?", - прокомментировал Литвин нежелание Фицо ехать в Украину.

Проблемы с "Дружбой"

Напомним, сегодня, 27 февраля, премьер Венгрии Виктор Орбан поговорил с Робертом Фицо. По его словам, оба премьера не согласны с тем, что возобновить работу нефтепровода "Дружба" невозможно из-за технических проблем.

Орбан отметил, что по этой причине Венгрия и Словакия хотят создать так называемую "следственную комиссию" и требуют у Зеленского допуска на объект.

Недавно глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о том, что Россия ударила по нефтепроводу "Дружба". Затем транзит нефти в Словакию и Венгрию прекратился.

Затем в Будапеште и Братиславе начали обвинять во всем Украину. По мнению властей Венгрии и Словакии, Украина не хочет возобновлять транзит якобы по политическим причинам.

