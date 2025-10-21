UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

"Маємо практичний досвід і бачення розвитку". "Агро Газ Трейдінг"подала заявку на приватизацію ОПЗ

Фото: "Агро Газ Трейдінг"подала заявку на приватизацію ОПЗ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

25 листопада відбудеться аукціон з приватизації Одеського припортового заводу. Стартова ціна підприємства складає 4,5 млрд грн. Компанія "Агро Газ Трейдінг", яка забезпечувала функціонування ОПЗ у 2019-2021 шляхом постачання газу та експорту продукції, вже сплатила реєстраційний внесок для участі у приватизації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресреліз компанії.

"AGT має у своєму активі практичний досвід роботи на ринках газу, мінеральних добрив, аграрної продукції, логістики, успішну співпрацю з ОПЗ і здатна масштабувати напрацьований досвід  в системні рішення  підвищення енергоефективності ОПЗ, його технологічне оновлення та розвиток портової інфраструктури. Мета компанії – створити в Чорноморському регіоні сучасний центр тяжіння капіталу та компетенцій, який прискорить відновлення України та підвищить її конкурентоздатність на світових ринках", – вказують в АГТ.

В АГТ висловлюють впевненість в тому, що нинішній раунд приватизації ОПЗ виявиться успішним за умови розробки прозорих правил приватизаційного аукціону, вільного доступу до енергоресурсів і логістики, чесного розподілу ризиків та гарантій безперервності виробництва під час переходу права власності.

Компанія підписала угоду про конфіденційність (NDA) зі своєї сторони та очікує її підписання з боку державних органів

"У 2019-2021 роках ми інвестували значні ресурси в підтримку запуску та роботи ОПЗ. Тодішній зірваний приватизаційний трек показав просту річ: щоб зберегти стратегічну роль заводу, потрібне не тимчасове партнерство, а відповідальне довгострокове управління із прозорими зобов’язаннями перед державою і трудовим колективом", - зазначив партнер АГТ Володимир Колот.

Нагадаємо, у 2019-2021 компанія АГТ стала давальцем природного газу для ОПЗ. За вказаний період завод переробив 1,4 млрд кубометрів газу, виготовивши майже 2 млн тонн хімічної продукції - добрив та аміаку.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОПЗ