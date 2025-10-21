"Имеем практический опыт и видение развития". "Агро Газ Трейдинг" подала заявку на приватизацию ОПЗ

"AGT имеет в своем активе практический опыт работы на рынках газа, минеральных удобрений, аграрной продукции, логистики, успешное сотрудничество с ОПЗ и способна масштабировать наработанный опыт в системные решения повышения энергоэффективности ОПЗ, его технологическое обновление и развитие портовой инфраструктуры. Цель компании - создать в Черноморском регионе современный центр тяготения капитала и компетенций, который ускорит восстановление Украины и повысит ее конкурентоспособность на мировых рынках", - указывают в АГТ.

В АГТ выражают уверенность в том, что нынешний раунд приватизации ОПЗ окажется успешным при разработке прозрачных правил приватизационного аукциона, свободного доступа к энергоресурсам и логистике, честного распределения рисков и гарантий непрерывности производства при переходе права собственности.

Компания подписала соглашение о конфиденциальности (NDA) со своей стороны и ожидает его подписания со стороны государственных органов

"В 2019-2021 годах мы инвестировали значительные ресурсы в поддержку запуска и работы ОПЗ. Тогдашний сорванный приватизационный трек показал простую вещь: чтобы сохранить стратегическую роль завода, нужно не временное партнерство, а ответственное долгосрочное управление с прозрачными обязательствами перед государством и трудовым коллективом", – отметил партнер АГТ Владимир Колот.

Напомним, в 2019-2021 компания АГТ стала давальцем природного газа для ОПЗ. За указанный период завод переработал 1,4 млрд кубометров газа, произведя почти 2 млн тонн химической продукции - удобрений и аммиака.