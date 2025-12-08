Не маємо єдиної думки щодо Донбасу: Зеленський пояснив, чому не погоджується з планом США

За словами Зеленського, учасники переговорів не досягли єдиного бачення щодо майбутнього Донецької та Луганської областей.

"Є бачення США, Росії та України - і ми не маємо єдиної думки щодо Донбасу", - зазначив президент.

Зокрема, Україна наполягає на окремій угоді про гарантії безпеки від західних партнерів, зокрема Сполучених Штатів. Ці питання, як і контроль над східними регіонами, Зеленський назвав "чутливими" та такими, що потребують подальшого обговорення.

Коментарі Зеленського пролунали після критики президента США Дональда Трампа, який заявив, що він "трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію".

"Є одне питання, на яке я - і всі українці - хочемо отримати відповідь: якщо Росія знову почне війну, що зроблять наші партнери", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, за даними РБК-Україна, Зеленський ще не бачив нові поправки до мирного плану. Через ризик прослуховування секретар РНБО Рустем Умєров особисто привезе їх із США та пояснить деталі переговорів.