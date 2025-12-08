Не маємо єдиної думки щодо Донбасу: Зеленський пояснив, чому не погоджується з планом США

Переговори щодо мирної ініціативи, яку просувають США, досі залишаються непростими та розділеними в ключових питаннях - передусім щодо Донбасу.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами Зеленського, учасники переговорів не досягли єдиного бачення щодо майбутнього Донецької та Луганської областей.
"Є бачення США, Росії та України - і ми не маємо єдиної думки щодо Донбасу", - зазначив президент.
Зокрема, Україна наполягає на окремій угоді про гарантії безпеки від західних партнерів, зокрема Сполучених Штатів. Ці питання, як і контроль над східними регіонами, Зеленський назвав "чутливими" та такими, що потребують подальшого обговорення.
Коментарі Зеленського пролунали після критики президента США Дональда Трампа, який заявив, що він "трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію".
"Є одне питання, на яке я - і всі українці - хочемо отримати відповідь: якщо Росія знову почне війну, що зроблять наші партнери", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, за даними РБК-Україна, Зеленський ще не бачив нові поправки до мирного плану. Через ризик прослуховування секретар РНБО Рустем Умєров особисто привезе їх із США та пояснить деталі переговорів.
Президент Володимир Зеленський напередодні оголосив про старт "тижня дипломатії", протягом якого Україна проведе серію консультацій з європейськими лідерами. Ключовими темами стануть питання безпеки, зміцнення обороноздатності, зокрема посилення ППО, а також забезпечення довгострокового фінансування для країни.
У межах цих зустрічей планується узгодження спільних позицій та координація дій із партнерами. Тим часом українська делегація вже провела черговий раунд перемовин зі США щодо мирного плану, після того як представники Трампа, Стів Віткофф і Джаред Кушнер, обговорювали у Москві свої пропозиції з російським диктатором Володимиром Путіним.
За версією Кремля, під час зустрічі йшлося лише про загальні підходи та територіальні питання, без детального аналізу американських ініціатив.
Наразі Умєров та начальник Генштабу Андрій Гнатов прямують до Лондона, щоб особисто прозвітувати Зеленському про результати цих перемовин. У британській столиці в президента заплановані зустрічі з європейськими лідерами, після чого він вирушить до Брюсселя.