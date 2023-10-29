Маємо домовленості. Клименко зустрівся з держсекретарем Мін'юсту Норвегії
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зустрівся з державним секретарем Міністерства юстиції та громадської безпеки Норвегії Евеном Еріксоном у Вільнюсі. Україна отримала домовленості, які посилять її спроможності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Ігоря Клименка.
"Відстань між нашими столицями становить понад 2300 км. Але Норвегія чітко розуміє наші потреби та готова допомагати на стратегічних напрямках. Тим паче, що сама відчуває загрози з боку РФ. Це і робота ворожих шпигунів, і розміщені російські війська на спільному кордоні в Арктиці.", - пише міністр.
Про що говорили:
- обговорили досвід України щодо посилання контролю на державних рубежах;
- ініціювали окрему зустріч керівництва прикордонників Норвегії з головою Державної прикордонної служби України Сергієм Дейнеком;
- порушили питання стійкості української енергетичної інфраструктури, безпеки держави в осінньо-зимовий період, гуманітарного розмінування. Україна отримала нові домовленості;
"Окремо проговорили про можливості лікуванні та реабілітації наших бійців. Пан Еріксон запевнив, що норвезькі госпіталі відкриті для допомоги українських воїнів. А наші шпиталі можуть розраховувати на нове сучасне оснащення від колег з Норвегії", - додав міністр.
Наша боротьба триває. І ми в ній не самі. Дякуючи нашим партнерам, Україна щодня стає сильнішою.
Допомога від Норвегії
Норвегія є одним із союзників України, який з початку повномасштабного вторгнення Росії регулярно надає нашій країні допомогу, аби протистояти російські агресії, наприклад:
- нещодавно стало відомо про те, що країна передасть Україні близько 50 гусеничних вантажівок NM199;
- зокрема Норвегія в серпні пообіцяла поставити системи для захисту від безпілотників. Поставка складається з кількох систем CORTEX Typhon.
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