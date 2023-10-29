ua en ru
Вс, 29 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Есть договоренности. Клименко встретился с госсекретарем Минюста Норвегии

Воскресенье 29 октября 2023 13:37
UA EN RU
Есть договоренности. Клименко встретился с госсекретарем Минюста Норвегии Фото: Игорь Клименко, министр внутренних дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Министр внутренних дел Игорь Клименко встретился с государственным секретарем Министерства юстиции и общественной безопасности Норвегии Эвеном Эриксоном в Вильнюсе. Украина получила договоренности, которые усилят ее способности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Игоря Клименко.

"Расстояние между нашими столицами составляет более 2300 км. Но Норвегия четко понимает наши потребности и готова помогать на стратегических направлениях. Тем более, что сама чувствует угрозы со стороны РФ. Это и работа вражеских шпионов, и размещенные российские войска на общей границе в Арктике.", - пишет министр.

О чем говорили:

  • обсудили опыт Украины по отправке контроля на государственных рубежах;
  • инициировали отдельную встречу руководства пограничников Норвегии с председателем Государственной пограничной службы Украины Сергеем Дейнеком;
  • подняли вопросы устойчивости украинской энергетической инфраструктуры, безопасности государства в осенне-зимний период, гуманитарного разминирования. Украина получила новые договоренности;

"Отдельно проговорили о возможности лечения и реабилитации наших бойцов. Господин Эриксон заверил, что норвежские госпитали открыты для помощи украинским воинам. А наши госпитали могут рассчитывать на новое современное оснащение от коллег из Норвегии", - добавил министр.

Наша борьба продолжается. И мы в ней не одни. Благодаря нашим партнерам, Украина с каждым днем становится сильнее.

Помощь от Норвегии

Норвегия является одним из союзников Украины, который с начала полномасштабного вторжения России регулярно предоставляет нашей стране помощь, чтобы противостоять российской агрессии, например:

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Норвегия Война в Украине
NEWS
Армия РФ начала использовать новый дрон. Он сам идентифицирует цель, - ISW
Армия РФ начала использовать новый дрон. Он сам идентифицирует цель, - ISW
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ