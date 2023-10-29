Есть договоренности. Клименко встретился с госсекретарем Минюста Норвегии
Министр внутренних дел Игорь Клименко встретился с государственным секретарем Министерства юстиции и общественной безопасности Норвегии Эвеном Эриксоном в Вильнюсе. Украина получила договоренности, которые усилят ее способности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Игоря Клименко.
"Расстояние между нашими столицами составляет более 2300 км. Но Норвегия четко понимает наши потребности и готова помогать на стратегических направлениях. Тем более, что сама чувствует угрозы со стороны РФ. Это и работа вражеских шпионов, и размещенные российские войска на общей границе в Арктике.", - пишет министр.
О чем говорили:
- обсудили опыт Украины по отправке контроля на государственных рубежах;
- инициировали отдельную встречу руководства пограничников Норвегии с председателем Государственной пограничной службы Украины Сергеем Дейнеком;
- подняли вопросы устойчивости украинской энергетической инфраструктуры, безопасности государства в осенне-зимний период, гуманитарного разминирования. Украина получила новые договоренности;
"Отдельно проговорили о возможности лечения и реабилитации наших бойцов. Господин Эриксон заверил, что норвежские госпитали открыты для помощи украинским воинам. А наши госпитали могут рассчитывать на новое современное оснащение от коллег из Норвегии", - добавил министр.
Наша борьба продолжается. И мы в ней не одни. Благодаря нашим партнерам, Украина с каждым днем становится сильнее.
Помощь от Норвегии
Норвегия является одним из союзников Украины, который с начала полномасштабного вторжения России регулярно предоставляет нашей стране помощь, чтобы противостоять российской агрессии, например:
- недавно стало известно о том, что страна передаст Украине около 50 гусеничных грузовиков NM199;
- в частности Норвегия в августе пообещала поставить системы для защиты от беспилотников. Поставка состоит из нескольких систем CORTEX Typhon.
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