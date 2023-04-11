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Має знати кожен. З травня в Україні скасовують важливе правило для водіїв

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Київ, Вівторок 11 квітня 2023 09:50
Має знати кожен. З травня в Україні скасовують важливе правило для водіїв Фото: з травня в Україні скасовують важливе правило для водіїв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні з 1 травня скасовують важливе правило для водіїв. Мова йде про необхідність увімкнення денних ходових вогнів та інших освітлювальних приладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пункт 9.8 Правил дорожнього руху.

Зокрема, українським водіям нагадують, що згідно з ПДР з 1 травня буде скасоване обов’язкове включення водіями денних ходових вогнів, або в разі їх відсутності - ближнього світла фар в денний час доби під час їзди поза населеними пунктами.

Зазначимо, що вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар поза населеними пунктами незалежно від часу доби треба лише з 1 жовтня до 1 травня.

Дане правило пов’язане з необхідністю додаткового позначення транспортного засобу в умовах недостатньої видимості, зокрема в осінньо-зимовий період.

І якщо знехтувати цим правилом і не ввімкнути ходові вогні, то водія притягнуть до відповідальності. Санкція за таке порушення - попередження, а не штраф.

При цьому з 1 травня по 1 жовтня не ввімкнене ближнє світло або ходові вогні у світлий час доби не є порушенням.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні встановлять нові камери автоматичної фіксації порушень ПДР.

Додамо, також ми повідомляли про п'ять основних правил для велосипедистів.

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