Должен знать каждый. С мая в Украине отменяют важное правило для водителей

В Украине с 1 мая отменяют важное правило для водителей. Речь идет о необходимости включения дневных ходовых огней и других осветительных приборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пункт 9.8 ПДД.

В частности, украинским водителям напоминают, что согласно ПДД с 1 мая будет отменено обязательное включение водителями дневных ходовых огней, или в случае их отсутствия - ближнего света фар в дневное время суток во время езды вне населенных пунктов.

Отметим, что включать дневные ходовые огни или ближний свет фар вне населенных пунктов независимо от времени суток нужно только с 1 октября по 1 мая.

Данное правило связано с необходимостью дополнительного обозначения транспортного средства в условиях недостаточной видимости, в частности, в осенне-зимний период.

И если пренебречь этим правилом и не включить ходовые огни, водителя привлекут к ответственности. Санкция за такое нарушение - предупреждение, а не штраф.

При этом с 1 мая по 1 октября не включенный ближний свет или ходовые огни в светлое время суток не являются нарушением.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине установят новые камеры автоматической фиксации нарушений ПДД.

Добавим, также мы сообщали о пяти основных правилах для велосипедистов.

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