Має значення для РФ як інструмент впливу. У Литві знесуть "Дім Москви"

Будівельна інспекція має знести "Дім Москви" у Вільнюсі. За кожний день, коли рішення не буде виконуватись, державну установу штрафуватимуть на 300 євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Окружного суду міста Вільнюс, про яке повідомляє LRT .

"Після того, як суд надав право будівельній інспекції знести незаконно збудовану будівлю, найближчим часом буде складено кошторис на знесення та проведено процедуру публічних закупівель для визначення підрядника, який буде виконувати роботи зі знесення. Планується, що знесення буде завершено до кінця 2023 року", - йдеться повідомленні.

Інспекція зазначає, що законодавство не передбачає можливості експропріації подібних об'єктів. А отже єдиним способом є знесення цієї будівлі. У 2016 році дозвільні документи на будівництво визнали недійсними. Забудовника зобов'язали отримати новий дозвіл і переобладнати будівлю відповідно до нього.

Сама ідея "Дому Москви" почала реалізовуватись у 2004 році, коли Вільнюс відвідав колишній мер Москви Юрій Лужков. "Дім Москви" мав стати центром культурного та ділового співробітництва між Москвою та Вільнюсом.

Департамент державної безпеки Литви проводив оцінку загроз національній безпеці у 2017 році та зазначив, що цей проект має відносно високе символічне та практичне значення для РФ. Росія могла використовувати його як потенційний інструмент для її впливу на внутрішню політику та публічну дипломатію.