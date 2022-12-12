Имеет значение для РФ как инструмент влияния. В Литве снесут "Дом Москвы"
Строительная инспекция должна снести "Дом Москвы" в Вильнюсе. За каждый день, когда решение не будет выполняться, государственное учреждение будет штрафоваться на 300 евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Окружного суда города Вильнюс, о котором сообщает LRT.
"После того, как суд предоставил право строительной инспекции снести незаконно построенное здание, в ближайшее время будет составлена смета на снос и проведена процедура публичных закупок для определения подрядчика, который будет выполнять работы по сносу. Планируется, что снос будет завершен до конца 2023 года", - говорится в сообщении.
Инспекция отмечает, что законодательство не предусматривает возможность экспроприации подобных объектов. А значит, единственным способом является снос этого здания. В 2016 году разрешительные документы на строительство сочли недействительными. Застройщика обязали получить новое разрешение и переоборудовать здание в соответствии с ним.
Сама идея "Дома Москвы" начала реализовываться в 2004 году, когда Вильнюс посетил бывший мэр Москвы Юрий Лужков. "Дом Москвы" должен стать центром культурного и делового сотрудничества между Москвой и Вильнюсом.
Департамент государственной безопасности Литвы проводил оценку угроз национальной безопасности в 2017 году и отметил, что этот проект имеет относительно высокое символическое и практическое значение для РФ. Россия могла использовать его как потенциальный инструмент для ее влияния на внутреннюю политику и публичную дипломатию.
Напомним, что российская пропаганда и дезинформация продолжает атаковать страны "Люблинского треугольника". Но, несмотря на это, Польша, Литва и Украина демонстрируют устойчивость к пропаганде РФ.
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