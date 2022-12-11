Військова підтримка України Литвою вже склала 280 мільйонів євро

Литва вже надала Україні допомогу з озброєнням на загальну суму 280 мільйонів євро, і підтримка продовжуватиметься й надалі.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, передає РБК-Україна з посиланням на його Twitter.