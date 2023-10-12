Має великий вплив. Литва закликала не забувати про війну України та Росії

"Оскільки ми зосереджені на Ізраїлі, надзвичайно важливо залишатися відданими Україні, яка продовжує протистояти російській агресії. Хоча географічно ця війна точиться на європейському континенті, вона має величезний глобальний вплив", - сказав Ландсбергіс.

Він зауважив, що Росія, знищуючи зернові склади, порти та дамби, прагне заблокувати постачання українського зерна до найбільш вразливих частин світу, наполягає Ландсбергіс.

"На мою думку, ці цілеспрямовані дії є злочинами проти людства", - сказав він.

За його словами, Росія прагне поширити нестабільність за межі Європи, в Африці та частинах арабського світу за допомогою своїх найманців та злісної пропаганди.

Допомога від Литви

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс нещодавно сказав, що Європейський союз наближається до "критичного моменту" після того, як політичні зрушення у США та Словаччині поставили під загрозу підтримку України з боку ЄС та НАТО в умовах російського вторгнення.

Також Литва передала комплекти радіолокаційного обладнання для потреб Військово-морських сил України.

Наприкінці вересня міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас зустрівся з українським колегою Рустемом Умєровим та анонсував новий пакет військової допомоги Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.