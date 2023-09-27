Литва передала Україні радіолокаційне обладнання

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

У Міністерстві оборони Литви зазначили, що ця допомога призначена для забезпечення морського спостереження і розвитку спроможностей щодо забезпечення обізнаності про морський простір.

Обладнання направили відповідно до потреб і запитів ВМC України.

"Ця допомога зміцнить можливості України в галузі морського спостереження і сприятиме кращому розумінню ситуації на морі. Для України, яку руйнує війна Росії, це радіолокаційне обладнання матиме велике значення як для захисту її територіальних вод, так і для забезпечення безпеки її громадян", - сказав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

У відомстві не змогли вказати вартість і кількість переданого обладнання.

Додамо, що Литва сформувала новий пакет військової допомоги Україні на суму 200 млн євро на період 2024-2026 років.

На додачу до регулярних поставок військової техніки, Литва займається навчанням українських військових, лікуванням та реабілітацією українців, надає експертні консультації, а також виділяє кошти в міжнародні фонди допомоги нашій державі.

Підтримка України від Литви

Зазначимо, що Литва підтримує Україну у повномасштабній війні проти Росії. Країна надає пакети військової, фінансової та гуманітарної допомоги, а також виступає за посилення санкцій проти РФ та підтримує прагнення України до вступу у ЄС та НАТО.

Зокрема, цього місяця Литва оголосила про новий пакет допомоги Україні, куди увійдуть системи дистанційного підриву, морські радари та боєприпаси до протитанкового гранатомета Carl Gustaf.

Окрім того, Литва відправила Україні півтора мільйона боєприпасів.

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