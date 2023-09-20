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Литва оголосила про новий пакет допомоги Україні: що туди увійшло

Середа 20 вересня 2023 01:46
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Литва оголосила про новий пакет допомоги Україні: що туди увійшло Фото: міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас зустрівся з українським колегою Рустемом Умєровим та анонсував новий пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство національної оборони Литви.

Анушаускас відзначив важливість започаткування в Україні коаліції з розмінування та окремо поговорив про це з міністром оборони Хорватії Маріо Баножичюсом. Обговорювалися можливості співпраці між Литвою та Хорватією.

"Ми працюємо над створенням коаліції з розмінування. Я закликаю країни, які ще не визначилися, приєднатися до коаліції, зробивши внесок у навчання, обладнання або фінансові внески", – сказав міністр.

Що увійшло до пакету допомоги

Крім цього, Анушаускас анонсував новий пакет військової допомоги Україні. Туди увійдуть системи дистанційного підриву, морські радари та боєприпаси до протитанкового гранатомета Carl Gustaf. Також з цього моменту призначені для України танки Leopard ремонтуватимуть у Литві.

Зустріч у форматі "Рамштайн"

19 вересня відбулась чергова зустріч союзників України у форматі "Рамштайн". Вона стала п'ятнадцятою загалом і першою для нопризначеного міністра оборони Рустема Умєрова.

Пізніше стало відомо, що Велика Британія надасть Україні десятки тисяч артилерійських снарядів до кінця 2024 року.

Також Німеччина в рамках нового пакета військової допомоги передасть Україні дві сотні броньованих машин MRAP, а також боєприпаси для мінометів і артилерії.

Також міністр Умєров наголосив, що Україна, Естонія та Люксембург запустили ІТ-коаліцію в рамках формату "Рамштайн".

Завдання ІТ-коаліції - забезпечити захищену та стійку ІТ-інфраструктуру для Міністерства оборони України та Сил оборони, яка дасть змогу Україні бути більш ефективною на полі бою.

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Литва допомога армії Зустріч Рамштайн
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