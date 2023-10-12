Оказывает большое влияние. Литва призвала не забывать о войне Украины и России

"Поскольку мы сосредоточены на Израиле, чрезвычайно важно оставаться преданными Украине, которая продолжает противостоять российской агрессии. Хотя географически эта война идет на европейском континенте, она имеет огромное глобальное влияние", - сказал Ландсбергис.

Он отметил, что Россия, уничтожая зерновые склады, порты и дамбы, стремится заблокировать поставки украинского зерна в наиболее уязвимые части мира, настаивает Ландсбергис.

"По моему мнению, эти целенаправленные действия являются преступлениями против человечества", - сказал он.

По его словам, Россия стремится распространить нестабильность за пределы Европы, в Африке и частях арабского мира посредством своих наемников и злобной пропаганды.

Помощь от Литвы

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис недавно сказал, что Европейский союз приближается к "критическому моменту" после того, как политические сдвиги в США и Словакии поставили под угрозу поддержку Украины со стороны ЕС и НАТО в условиях российского вторжения.

Также Литва передала комплекты радиолокационного оборудования для нужд Военно-морских сил Украины.

В конце сентября министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас встретился с украинским коллегой Рустемом Умеровым и анонсировал новый пакет военной помощи Украине.

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