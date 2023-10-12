ua en ru
Чт, 12 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Має великий вплив. Литва закликала не забувати про війну України та Росії

Четвер 12 жовтня 2023 19:45
UA EN RU
Має великий вплив. Литва закликала не забувати про війну України та Росії Фото: глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс (Getty Image)
Автор: Наталія Кава

Міжнародна спільнота має акцентувати свою увагу на Україну та її боротьбу з російським вторгненням, попри конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання LRT.

"Оскільки ми зосереджені на Ізраїлі, надзвичайно важливо залишатися відданими Україні, яка продовжує протистояти російській агресії. Хоча географічно ця війна точиться на європейському континенті, вона має величезний глобальний вплив", - сказав Ландсбергіс.

Він зауважив, що Росія, знищуючи зернові склади, порти та дамби, прагне заблокувати постачання українського зерна до найбільш вразливих частин світу, наполягає Ландсбергіс.

"На мою думку, ці цілеспрямовані дії є злочинами проти людства", - сказав він.

За його словами, Росія прагне поширити нестабільність за межі Європи, в Африці та частинах арабського світу за допомогою своїх найманців та злісної пропаганди.

Допомога від Литви

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс нещодавно сказав, що Європейський союз наближається до "критичного моменту" після того, як політичні зрушення у США та Словаччині поставили під загрозу підтримку України з боку ЄС та НАТО в умовах російського вторгнення.

Також Литва передала комплекти радіолокаційного обладнання для потреб Військово-морських сил України.

Наприкінці вересня міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас зустрівся з українським колегою Рустемом Умєровим та анонсував новий пакет військової допомоги Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Литва зерновий коридор Війна Росії проти України
NEWS
Затяжна війна? Що може бути на фронті у 2024 році
Затяжна війна? Що може бути на фронті у 2024 році
DAILY
Затяжна війна чи перемога? Що буде на фронті у 2024 році і які сценарії чекають на Україну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Затяжна війна чи перемога? Що буде на фронті у 2024 році і які сценарії чекають на Україну