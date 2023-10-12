Оказывает большое влияние. Литва призвала не забывать о войне Украины и России

Международное сообщество должно акцентировать свое внимание на Украине и ее борьбе с российским вторжением, несмотря на конфликт между Израилем и ХАМАСом.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание LRT.

"Поскольку мы сосредоточены на Израиле, чрезвычайно важно оставаться преданными Украине, которая продолжает противостоять российской агрессии. Хотя географически эта война идет на европейском континенте, она имеет огромное глобальное влияние", - сказал Ландсбергис.

Он отметил, что Россия, уничтожая зерновые склады, порты и дамбы, стремится заблокировать поставки украинского зерна в наиболее уязвимые части мира, настаивает Ландсбергис.

"По моему мнению, эти целенаправленные действия являются преступлениями против человечества", - сказал он.

По его словам, Россия стремится распространить нестабильность за пределы Европы, в Африке и частях арабского мира посредством своих наемников и злобной пропаганды.

Помощь от Литвы

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис недавно сказал, что Европейский союз приближается к "критическому моменту" после того, как политические сдвиги в США и Словакии поставили под угрозу поддержку Украины со стороны ЕС и НАТО в условиях российского вторжения.

Также Литва передала комплекты радиолокационного оборудования для нужд Военно-морских сил Украины.

В конце сентября министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас встретился с украинским коллегой Рустемом Умеровым и анонсировал новый пакет военной помощи Украине.

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