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ПФУ разъяснил механизм индексации пенсий

Новости » Экономика     09.04.2020 - 10:18
ПФУ разъяснил механизм индексации пенсий
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Коэффициент индексации установлен на уровне 1,11

Пенсии гражданам Украины будут проиндексированы с 1 мая согласно постановлению Кабинета министров от 1 апреля 2020 года № 251 "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и оказания социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году". Об этом говорится в разъяснении пресс-службы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Как отметили в пресс-службе, перерасчет пенсий будет производиться с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для расчета пенсии, в размере 1,11.

"В случае, когда размер повышения в результате перерасчета пенсии меньше 100 гривен, будет установлена доплата к пенсии в сумме, недостающей до указанного размера", - добавили в ПФУ.

Выплата пересчитанных пенсий будет осуществляться начиная с мая месяца 2020 года в установленном порядке через уполномоченные банки или доставлена на дом почтальонами "Укрпошты", рассказали в пресс-службе.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины одобрил постановление "Вопросы повышения пенсионных выплат и оказания социальной поддержки отдельных категорий населения в 2020 году", который предусматривает индексацию пенсий с 1 мая 2020 года.

Напомним, Пенсионный фонд Украины с 7 апреля начал выплату доплаты к пенсии в размере 500 гривен за апрель пенсионерам старше 80 лет.

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