У травні в Україні відбудеться перерахунок пенсій

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Виплати окремим категорія пенсіонерів будуть проіндексовані з коефіцієнтом 1,11

Планова індексація пенсій у 2020 році пройде з 1 травня, а коефіцієнт перерахунку пенсій складе 1,11. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів №251 від 1 квітня "Деякі питання підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремих категорій населення у 2020 році".

Згідно з постановою, у 2020 році перерахунок пенсій проводиться з 1 травня відповідно до закону" Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та постанови Кабміну від № 124 від 20 лютого 2019 року.

Перерахунок "проводиться із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, який враховується для обчислення пенсії, в розмірі 1,11".

При цьому у разі, коли розмір підвищення в результаті перерахунку пенсії, не досягає 100 гривень, встановлюється доплата до пенсії в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.

Крім того, з 1 травня 2020 у разі, якщо щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, не досягає 2100 гривень, таким особам надається доплата до пенсії в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що постанова Кабінету міністрів про планову індексацію пенсій з 1 травня 2020 року стосується 8,4 млн пенсіонерів із загальної кількості 11,3 млн пенсіонерів. Як зазначила міністр, середній розмір підвищення після індексації становитиме 260 гривень, найменше підвищення встановлено на рівні 100 гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України 1 квітня схвалив постанову "Питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремих категорій населення в 2020 році", яка передбачає індексацію пенсій з 1 травня 2020 року.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України 23 квітня направив 9,9 млрд гривень на виплату одноразової грошової допомоги пенсіонерам у розмірі 1 000 гривень.