В мае Украина получит почти миллион доз вакцины от Pfizer, - Степанов

По его словам, 473 тысячи доз вакцины Украина получит в рамках глобальной инициативы COVAX.

"Мы имеем официальное подтверждение от COVAX, что это будет до 17-18 мая", - добавил Степанов.

Еще до 500 тысяч доз вакцины Украина должна получить в мае согласно прямому контракту с Pfizer.

"Они будут использоваться для групп риска, в частности для людей старше 60 лет или тех, у кого есть сопутствующие заболевания", - сказал министр.