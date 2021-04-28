У травні Україна отримає майже мільйон доз вакцини від Pfizer, - Степанов

За його словами, 473 тисячі доз вакцини Україна отримає в межах глобальної ініціативи COVAX.

"Ми маємо офіційне підтвердження від COVAX, що це буде до 17-18 травня", - додав Степанов.

Ще до 500 тисяч доз вакцини Україна має отримати у травні згідно з прямим контрактом із Pfizer.

"Вони будуть використовуватися для груп ризику, зокрема для людей, старших 60 років, або тих, хто має супутні захворювання", - сказав міністр.