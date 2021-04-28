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У травні Україна отримає майже мільйон доз вакцини від Pfizer, - Степанов

Автор: Даша Харченко

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що у травні до України мають поставити ще майже мільйон доз вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Очікуються поставки з двох джерел.

Про це міністр сказав в ефірі каналу "Наш".

За його словами, 473 тисячі доз вакцини Україна отримає в межах глобальної ініціативи COVAX.

"Ми маємо офіційне підтвердження від COVAX, що це буде до 17-18 травня", - додав Степанов.

Ще до 500 тисяч доз вакцини Україна має отримати у травні згідно з прямим контрактом із Pfizer.

"Вони будуть використовуватися для груп ризику, зокрема для людей, старших 60 років, або тих, хто має супутні захворювання", - сказав міністр.

РБК-Україна писало, що згідно з держпланом вакцинації від коронавірусу, в Україні вакцину Pfizer отримають працівники та пацієнти спеціалізованих закладів, соцпрацівники та рятувальники.

Раніше повідомлялося, що вакцинація новою партією препарату AstraZeneca розпочнеться цього тижня. Про це розповів Віктор Ляшко.

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