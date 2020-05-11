В мае дополнительно зарегистрировались 140 тысяч безработных

По информации Государственного центра занятости, в мае во время карантина в Украине дополнительно зарегистрировались 140 тысяч безработных. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, в ОП состоялось традиционное селекторное совещание под председательством президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса. Информацию по безработице предоставил глава Кабмина Денис Шмыгаль.

"Премьер-министр также сообщил, что, по информации Государственного центра занятости, в этом месяце зарегистрировалось дополнительно 140 тысяч безработных. Чтобы помочь с выплатами людям, которые потеряли работу, Кабинет министров выделил шесть миллиардов гривен из Фонда борьбы с коронавирусом", - указано в сообщении.

Напомним, и.о. Государственного центра занятости Юлия Жовтяк заявила, что наибольшее количество безработных в Украине зафиксировано в Днепропетровской области. Она подчеркивала, что в Украине с 12 марта количество безработных выросло на 166 тыс. человек.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 4 мая 2020 года количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составляет 456,8 тыс. лиц, что почти на 148,5 тыс., или 48%, больше, чем на соответствующую дату прошлого года (по состоянию на 4 мая 2019 года количество безработных составило 308,3 тысячи).